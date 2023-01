PlayStation: Schlechte Nachricht für Uncharted-Fans

Naughty Dog ist eines der besten PlayStation Studios und hat neben The Last of Us noch eine starke Marke: Uncharted. Neil Druckmann, Chef des Studios, hat an der HBO-Serie (The Last of Us) mitgearbeitet und ist daher derzeit auf Promo-Tour.

Und bei Buzzfeed wollte man nicht nur wissen, wie es um The Last of Us Part 3 steht (nicht bestätigt, aber auch nicht dementiert), es ging auch um Uncharted. Mit diesem Kapitel hat Naughty Dog aber endgültig abgeschlossen, das steht fest.

Naughty Dog: Uncharted-Kapitel ist vorbei

Es sei ein Privileg, dass Sony dem Studio die Freiheit lässt, obwohl Uncharted 4 extrem erfolgreich und beliebt war. Doch es war ein Finale und das bleibt auch so. Jedenfalls für Naughty Dog, denn die Marke könnte dennoch eine Zukunft haben.

Wir haben Ende 2022 gehört, dass ein Neustart geplant ist, dann aber eben ohne Naughty Dog. Und so sieht es auch aus, das hat Neil Druckmann bestätigt. Derzeit dreht sich alles um The Last of Us und ein neuer Teil dürfte sicher kommen, aber ich bin mal gespannt, was danach passiert und ob man eine neue Marke entwickelt.

Naughty Dog hätte das Potenzial, um nach The Last of Us und Uncharted in ein paar Jahren mal wieder eine neue Marke auf der PlayStation erfolgreich zu machen.

Video: PlayStation 5 nach zwei Jahren

