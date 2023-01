DualSense Edge: Neuer PS5-Controller ab heute offiziell erhältlich

Sony bietet ab heute einen ganz neuen Controller für die PlayStation 5 an, den DualSense Edge, der auch gerne als Pro-Controller bezeichnet wird. Wir sprechen über eine UVP von 239,99 Euro und der Verkauf findet derzeit direkt bei Sony statt.

Andere Händler werden den DualSense Edge dann erst ab dem 23. Februar bei sich anbieten und bei Amazon kann man den Controller auch noch nicht finden. Meinen Eindruck findet ihr an dieser Stelle, seit dem verging aber noch etwas mehr Zeit.

DualSense Edge: Jetzt schon kaufen?

Am Wochenende wird ein Video-Review bei uns auf YouTube online gehen, welches ich gerade bearbeite. Aktuelles Fazit: Toller Controller, je länger ich ihn nutze, desto mehr mag ich ihn, aber es gibt auch zwei Punkte, die man hier klar erwähnen muss.

Die Akkulaufzeit des normalen DualSense war bisher keine Glanzleistung und sie ist minimal schlechter bei mir. Hängt natürlich auch sehr stark vom Spiel ab. Reicht mir, da ich nie länger als 3-4 Stunden spiele, aber muss natürlich klar erwähnt werden.

Und der zweite Punkt ist natürlich der Preis, denn 239,99 Euro sind heftig. Für mich wären 199,99 Euro die bessere Wahl gewesen und selbst das wäre teuer. Und am Ende fände ich ehrlich gesagt um die 160 Euro fair. Daher bin ich mal gespannt, wie sich der Preis im Frühjahr entwickelt, wenn die anderen Händler mit einsteigen.

Das ist so ein Produkt, was man nicht unbedingt benötigt, aber haben möchte. Und da würde ich womöglich einfach mal gute Deals im Sommer abwarten. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass Sony die 200+ Euro in diesem Jahr konstant hält.

PlayStation 5: Neues Bundle geht an den Start Wir haben vor ein paar Tagen erfahren, dass Sony ein neues Bundle für 2023 plant und die PlayStation 5 nicht mit einem Spiel, sondern einem weiteren DualSense-Controller kombiniert. Jetzt ist das Bundle offiziell und schon bei Saturn gelistet. Wer die…20. Januar 2023 JETZT LESEN →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->