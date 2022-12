PlayStation: Uncharted kommt wohl zurück, aber es gibt eine schlechte Nachricht

Sony hat angeblich Anfang des Jahres das Okay für einen Neustart bei Uncharted gegeben, so The Leak. Die Serie endete mit dem vierten Teil „A Thief’s End“ und es soll auch bei diesem Finale bleiben. Das neue Uncharted wagt wohl einen Neuanfang auf der PlayStation 5, aber es dürfte viele Jahre dauern, bis wir das Spiel sehen.

Man spekuliert, dass es entweder mit einem jungen Nathan Drake und anderen Abenteuern weitergeht oder wir einen neuen Charakter der Reihe sehen. Ich tippe auf die Tochter und die Eltern könnten dann einige Gastauftritte im Spiel haben.

Uncharted 5 wohl nicht von Naughty Dog

Es gab schon im Oktober einen entsprechenden Hinweis, aber es gibt auch eine schlechte Nachricht (jedenfalls stimmt es mich skeptisch). Angeblich wird der neue Teil nicht von Naughty Dog entwickelt, sondern von einem unbekannten Studio.

Die Uncharted-Entwickler unterstützen das Team nur, was nicht schlecht sein muss, aber ich hätte es begrüßt, wenn Naughty Dog zu 100 Prozent dahintersteht. Wer weiß, vielleicht hat man mit The Last of Us 3 und Co. derzeit zu viel zu tun.

Uncharted ist jedenfalls eine beliebte und erfolgreiche PlayStation-Reihe und ich mag die Spiele, ein Uncharted 5 wäre schön und dann auch bitte mit einem neuen Charakter und Neuanfang, denn Uncharted 4 war doch ein wirklich gutes Finale.

Video: PlayStation 5 nach zwei Jahren

