PlayStation Store: Zahlreiche Angebote für die PS4 und PS5

Sony hat vor ein paar Tagen die „Sommerangebote“ im PlayStation Store gestartet, bei denen ihr den ein oder anderen Euro sparen könnt. Mit dabei sind Spiele wie Demon’s Souls, Returnal, Hitman 3, Red Dead Redemption 2 und viele mehr.

Warum teile ich euch das heute mit, wenn die Aktion doch schon seit ein paar Tagen läuft? Nun, die besten Angebote der ersten Welle enden am 5. August und es ist das letzte Wochenende, wo ihr vielleicht ein Schnäppchen machen könnt.

-->

PlayStation Store: Weitere Angebote kommen

Ab dem 4. August geht es dann nämlich schon in die nächste Runde und es wird neue Spiele im Rahmen der Sommerangebote im PlayStation Store geben. Wer die aktuellen Deals nicht verpassen will, schaut lieber direkt im Store vorbei.

Und noch ein Tipp an dieser Stelle: Es handelt sich hier natürlich um die digitale Kopie eines Spiels, manchmal ziehen aber andere Händler mit und bieten auch die physische Kopie reduziert an. Macht also vorher einen kurzen Preisvergleich.

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->