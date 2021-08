Pokémon Arceus: Nintendo zeigt endlich mehr Details zum Switch-Titel

Nintendo hat im Februar direkt zwei neue Pokémon-Spiele für die Switch auf einem Event angekündigt. Neben einem neuen Remake war das Highlight vor allem der ganz neue Titel „Arceus“, das erste richtige Open-World-Spiel der Reihe.

Der erste Trailer zeigte aber noch nicht wirklich viel vom Spiel und da war es umso überraschender, dass Nintendo den Titel kurz danach für Januar 2022 ankündigte. Es bleibt auch weiterhin dabei: Release ist für den 28. Januar 2022 geplant.

Im Rahmen der heutigen „Pokémon Presents“-Veranstaltung gab es dann aber auch endlich ein paar Details zu Pokémon-Legenden Arceus, immerhin läuft der Vorverkauf bei Amazon. bereits und da will man wissen, was einen erwartet.

Der neue Pokémon-Titel spielt üin einer Zeit, in der Menschen und Pokémon noch nicht zusammengelebt haben und bringt viele neue Elemente mit. Ich persönlich bin wirklich gespannt, ob das ein positiver Schritt (wie bei Zelda: Breath of the Wild) für die Reihe ist. Die Erwartungen an Arceus sind jedenfalls groß nach dem Trailer.

PS: Falls ihr mehr vom Spiel sehen wollt, dann schaut euch die komplette Ausgabe an, Arceus wird in etwa ab Minute 15 (oder 19 ohne den Trailer davor) gezeigt.

