Polestar 2: EPA-Reichweite überzeugt nicht

Die Hersteller haben mehrere Optionen, um die Reichweite von Autos vor dem Kauf anzugeben. Einige tricksen gerne noch mit dem uralten NEFZ-Wert, doch das ist für mich persönlich eine Irreführung des Kunden, da dieser dann im Alltag merkt, dass der reale Wert ganz weit von dieser Angabe entfernt sein kann.

Mittlerweile ist der WLTP-Standard die Angabe, die von den meisten Herstellern genutzt wird. Wer schonmal ein Elektroauto im Alltag gefahren ist, der weiß aber auch, dass der reale Wert meistens auch unter dieser Angabe liegt.

Polestar 2 überzeugt nicht im EPA-Test

In den USA gibt es daher noch den EPA-Wert (Environmental Protection Agency), der schon etwas realistischer ist und versucht ein normales Verhalten im Alltag besser abzubilden. Dort musste nun der Polestar 2 antreten und laut Inside EVs kommt man dort auf 375 km Reichweite – wovon der Autor enttäuscht ist.

Das ist ein gutes Stück vom WLTP-Wert mit 470 km entfernt, den Polestar angibt und auch weit vom Tesla Model 3, welches in einer vergleichbaren Konfiguration mit 560 km Reichweite beworben wird und beim EPA-Wert auf 520 km kommt.

Das Tesla Model 3 ist der Konkurrent, den man angreifen möchte, das gibt man bei Polestar offen zu und man weiß auch, dass man bei der Reichweite noch nicht ganz mithalten kann. Damit wäre man dann aber doch recht weit von Tesla entfernt. Bei Polestar kann man also hoffen, dass man Kunden mit der Verarbeitung anlocken kann, denn in dieser Kategorie ist der Polestar 2 dem Model 3 klar überlegen.

Der Polestar 2 kommt gerade erst bei den Kunden an, auch wenn diese zunächst eine Werkstatt aufsuchen müssen, daher bin ich mal gespannt, was die Nutzer im Alltag berichten werden. Die Reichweite ist immerhin etwas, was man erst nach ein paar Wochen gut einschätzen kann, denn nicht jeder Alltag sieht gleich aus.

Polestar 2: Erster Eindruck als Video

