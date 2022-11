Premium statt Gold: Barclays startet neue Kreditkarte mit Eurowings und Miles & More

Barclays startet ab sofort mit einer neuen „Premium-Reisekreditkarte“ in Kooperation mit Eurowings und Miles & More.

Mit der neuen Eurowings Kreditkarte Premium können Kunden nicht nur weltweit gebührenfrei bezahlen und im Ausland gebührenfrei Geld abheben, sondern erhalten darüber hinaus weitere Vorteile bei Reisen mit Eurowings. Dazu gehört beispielsweise die kostenfreie Sitzplatzreservierung, die kostenlose Mitnahme von Sportgepäck oder die Fastlane-Nutzung an diversen Flughäfen.

Zusätzlich sammeln Nutzer mit jedem Kartenumsatz Miles & More Prämienmeilen, die sie ab 3.000 Meilen einlösen können. Eine Eurowings Flugprämie ist ab 9.000 Meilen buchbar. Erst im Sommer 2022 hatte Barclays sein Eurowings Kreditkartenportfolio an das Loyalitätsprogramm Miles & More der Lufthansa Group angeschlossen.

Innerhalb des Barclays Kreditkartenportfolios löst die Eurowings Kreditkarte Premium die bisherige Eurowings Kreditkarte Gold ab. Bei Beantragung bis zum 31. Dezember 2022 erhalten Neukunden 5.000 Miles & More Willkommensmeilen.

