Qualcomm feiert „Momentum“ für Wi-Fi 7

Ich bin mir sicher, dass die meisten von euch weiterhin mit Wi-Fi 5 unterwegs sind und erst jetzt so langsam in Berührung mit Wi-Fi 6 oder Wi-Fi 6E kommen. Doch der nächste Schritt steht schon an und wie erwartet ist Wi-Fi 7 ein Thema für 2023.

Erste Smartphones mit Wi-Fi 7 sind da

Den Anfang in der großen Offensive machen wie so oft die Smartphones, da es hier weiterhin Jahr für Jahr neue Modelle und Hardware gibt. Und laut Qualcomm gibt es immer mehr Android-Smartphones mit dem neuen FastConnect 7800 Modem.

Das ist bereit für Wi-Fi 7 und zu den ersten Modellen gehören das Xiaomi 13 (Pro), das Vivo X90 Pro+, das iQOO 11 Pro, das Motorola Moto X40, das Nubia RedMagic 8 Pro, das OnePlus 11, das Nubia Z50 und das Honor Magic 5 Pro. Wichtig ist der Snapdragon 8 Gen 2, aber der ist noch keine Garantie für Wi-Fi 7 (siehe Samsung).

Es wird allerdings noch dauern, bis Wi-Fi 7 wirklich ein Thema ist, denn die Router mit dem neuen Standard kommen erst noch und die neue 13er-Reihe von Xiaomi hat zwar Wi-Fi 7, allerdings wird das erst noch später via Android-Update aktiviert.

Wir sind aber langsam an einem Punkt, an dem Wi-Fi 7 durchaus zum Standard in einem 1.000+ teuren Smartphone gehört. Immerhin nutzen das mittlerweile viele über einen längeren Zeitraum und man will ja gut für die Zukunft gewappnet sein.

