AVM FRITZ!Box 5690 Pro und 5690 XGS für Glasfaser und DSL mit Wi-Fi 7 vorgestellt

AVM hat die FRITZ!Box 5690 Pro offiziell vorgestellt. Diese „Highend-FRITZ!Box“ im neuen Design und aufrecht stehend eignet sich für alle gängigen Glasfaser- und DSL-Anschlüsse in Deutschland.

Außerdem ist die FRITZ!Box 5690 Pro ein Triband-Mesh-Router und unterstützt die „nächste WLAN-Generation“ Wi-Fi 7. Über die drei Frequenzbänder 2,4 GHz, 5 GHz und erstmals 6 GHz kann die FRITZ!Box 5690 Pro Datenraten von mehreren GBit/s übertragen.

Der 2,5-Gigabit-LAN-Port sowie vier Gigabit-LAN-Ports bieten weitere Vernetzungsmöglichkeiten. Fürs Telefonieren unterstützt das Modell IP-Telefonie und bietet eine Telefonanlage inklusive Anschluss von Schnurlostelefonen sowie analogen Telefonen (FXS).

Sie unterstützt neben DECT ULE den Funkstandard Zigbee für die Integration von vielen Smart-Home-Geräten und ist für den kommenden Matter-Standard vorbereitet.

Der Glasfaserstandard XGS-PON ermöglicht sagenhafte Datenraten von bis zu 10 Gigabit/s am Anschluss. Für dieses Tempo können Netzanbieter und Haushalte demnächst auf die FRITZ!Box 5690 XGS setzen. Das Produkt ist direkt am Anschluss und auch am ONT über WAN anschließbar. Dieses Modell reicht die 10 Gigabit/s vom Anschluss als WLAN Router in 4×4-Ausführung mit WLAN Mesh (Wi-Fi 7 und 6) sowie über einen 10-Gigabit- und vier Gigabit-LAN-Ports an die Geräte im Heimnetz weiter.

FRITZ!Box 5690 Pro

Leistungsstarker integrierter Glasfaser- und DSL-Router

Unterstützt Glasfaserstandards GPON bis 2,5 GBit/s, AON bis 1 GBit/s

Am Glasfasermodem (ONT) mit 2,5 GBit/s (WAN) einsetzbar

Unterstützt DSL inkl. Supervectoring 35b bis 250 MBit/s

Triband Mesh, 4×4 auf 2,4 GHz, 5 GHz und 6 GHz / Wi-Fi 7, 6E, 6

WLAN-Geschwindigkeiten: 2,4 GHz: bis zu 1440 MBit/s, 5 GHz: bis zu 5760 MBit/s, 6 GHz: bis zu 11,53 GBit/s

1x 2,5-Gigabit-LAN/WAN-Anschluss und 4 LAN-Anschlüsse mit 1 GBit/s

Telefonie über DECT, IP/SIP und 1 analogen Telefonanschluss (FXS)

Smart Home über DECT ULE und Zigbee, Matter in Vorbereitung

1x USB 3.1 (Gen 2) für Mobilfunksticks (5G/4G) sowie Speichermedien und Drucker

FRITZ!Box 5690 XGS

High-Speed Glasfaserrouter für bis zu 10 GBit/s

Unterstützt den Glasfaserstandard XGS-PON

Am Glasfasermodem (ONT) mit 10 GBit/s (WAN) einsetzbar

WLAN Mesh, 4×4, auf 2,4 GHz und 5 GHz, Wi-Fi 7, 6

WLAN-Geschwindigkeiten: 2,4 GHz: bis zu 1440 MBit/s, 5 GHz: bis zu 5760 MBit/s

1x 10-Gigabit-LAN/WAN-Anschluss und 4 LAN-Anschlüsse mit 1 GBit/s

Telefonie über DECT, IP/SIP und 1 analogen Telefonanschluss (FXS)

Smart Home über DECT ULE und Zigbee, Matter in Vorbereitung

1x USB 3.1 (Gen 2) für Mobilfunksticks (5G/4G) sowie Speichermedien und Drucker

Termine für den Marktstart und Preise wurden noch nicht genannt.

AVM FRITZ!Smart Gateway mit DECT und Zigbee vorgestellt Mit dem FRITZ!Smart Gateway stellt AVM erstmals ein Produkt vor, das die beiden Funktechnologien Zigbee und DECT ULE vereint. Damit bestätigen sich die Leaks. Insbesondere für die Lichtsteuerung öffnen sich Integrationsmöglichkeiten, da sich bereits vorhandene Zigbee-LED-Lampen anderer Hersteller somit ins…23. Februar 2023 JETZT LESEN →

-->