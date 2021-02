Raya startet bald für 21,99 Euro bei Disney+

Nach Mulan startet Disney schon bald einen weiteren Versuch, bei dem man den Nutzern von Disney+ einen Kinofilm vorab bieten möchte. Raya und der letzte Drache soll am 4. März in die Kinos kommen, was aktuell eher unrealistisch ist.

Kinofilm vorab bei Disney+ streamen

Ab dem 5. März wird man den Film daher direkt bei Disney+ anbieten und dafür benötigt man einen VIP-Zugang, der 21,99 Euro kostet. Für 22 Euro kann man sich den neuen Animationsfilm von Disney also schon vorab daheim anschauen.

Ich weiß nicht, wie gut Mulan ankam, aber Mulan ist eine bekannte Marke. Das ist ein komplett neuer Film von Disney und ich bin mir nicht sicher, ob die Nutzer das bezahlen werden. Auch, wenn der neue Trailer gar nicht so schlecht aussieht.

Ab 4. Juni für alle Nutzer von Disney+

Wer keine 22 Euro zahlen möchte, aber ein aktives Abo bei Disney+ besitzt, der kann den Film ab dem 4. Juni ohne zusätzliche Kosten streamen. So sehr ich es auch begrüße, dass Disney den Weg geht und ich das unterstützen würde, nicht für diesen Film. Da werde ich definitiv geduldig die drei Monate abwarten.

Mal schauen, ob Disney in diesem Jahr aber auch mal mehr wagt, wenn die Kinos noch eine Weile geschlossen bleiben. Wie wäre es zum Beispiel mal mit einem Marvel-Blockbuster? Bei Black Widow würde ich es mir den Kauf sogar überlegen.

