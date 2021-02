The Falcon and The Winter Soldier startet im März bei Disney+

Einige Marvel-Serien waren schon für 2020 geplant, wurden dann aber (Pandemie) auf 2021 verschoben. Falcon and the Winter Soldier ist eine davon, doch jetzt gibt es ein konkretes Datum: Die Serie startet offiziell am 19. März bei Disney+.

Es handelt sich hier um die zweite Marvel-Serie bei Disney+, die direkt mit dem Marvel Cinematic Universe verknüpft ist. Und der Zeitpunkt ist sicher kein Zufall, denn WandaVision läuft noch ein paar Wochen und Disney streckt die Inhalte so, dass die Nutzer (die Marvel-Serien verfolgen wollen) gar nicht kündigen können.

Disney strahlt die Folgen wöchentlich aus und falls ihr die Marvel-Serien dieses Jahr verfolgen wollt und noch kein Abo bei Disney+ besitzt, dann wäre jetzt noch ein guter Zeitpunkt, denn ab dem 23. Februar wird der Dienst etwas teurer.

Info Wer die Webseite von Disney+ besucht, der kann den Dienst für 6,99 Euro im Monat oder 69,99 Euro im Jahr buchen.

