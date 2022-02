Realme will „die weltweit schnellste Smartphone-Ladetechnologie“ vorstellen

Der MWC 2022 steht an und das Event ist in diesem Jahr durchaus mit einigen Ankündigungen vollgepackt. Realme wird vor Ort sein und neue Modelle der GT-Reihe zeigen, hat allerdings auch noch eine spezielle Ankündigung geplant.

Realme plant neuen Schnelllade-Rekord

Man möchte die Gelegenheit nutzen und „die weltweit schnellste Smartphone-Ladetechnologie“ präsentieren. Diese soll später in einem Modell der „Premium-Linie der GT-Serie“ zu finden sein – es soll ja ein „echtes“ Flaggschiff kommen.

Wie schnell wird man das Gerät laden können? Realme selbst hat mit UltraDart schon schnelles Laden mit bis zu 125 Watt gezeigt, es wird also schneller sein. Wir gehen also von 150 bis 200 Watt aus, mit mehr als 200 Watt rechne ich nicht.

Leidenschaft für schnelles Laden

Das mit dem extrem schnellen Laden ist irgendwie so eine Obsession der China-Hersteller geworden, die ich nicht teilen kann. Klar, 30 bis 40 Watt will man auch haben, aber wie oft würde man die 125 Watt in der heutigen Zeit, in der die Akkus eine wirklich gute Laufzeit haben, wirklich benötigen und aktiv im Alltag nutzen?

Es kommt ganz selten vor, dass ich ein Smartphone auch mal vor dem Abend ans Ladegerät hänge, aber ob das jetzt 15 oder 12 Minuten sind, ist mir ehrlich gesagt komplett egal. Falls es auf diese 3 Minuten ankommt, würde ich eher schauen, ob ich meinen Tag nicht optimieren kann, bevor ich die Geschwindigkeit erhöhe.

Ich persönlich würde ja lieber eine Obsession für die Update-Politik oder sowas sehen, aber das verkauft sich vermutlich einfach nicht so gut auf der Verpackung.

