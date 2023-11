Rückwirkend ab April 2023: Panasonic verlängert Garantiezeit für OLED-TVs

Panasonic bietet für alle Modelle der OLED-TV-Serien MZW2004, MZW984 und MZ1500 rückwirkend zum 1. April 2023 eine erweiterte Garantie von fünf Jahren an, die in Deutschland und Österreich automatisch und ohne Registrierung gewährt wird.

Die MZW2004-Serie, das Highlight der 2023 OLED Modellreihe, ist in den Bildgrößen 55, 65 und 77 Zoll erhältlich und zeichnet sich durch ein Panel mit Micro Lens Array sowie einer maßgeschneiderten Wärmemanagement-Konfiguration aus, die die Helligkeit deutlich steigert.

Die MZ1500 Serie bietet modernes Design und die OLED-Technologie eines Master OLED PRO Panels in den Größen 42, 48, 55 und 65 Zoll. Die MZW984-Serie, ebenfalls in den gleichen Zollgrößen erhältlich, richtet sich an Film- und Spielefans, die ein OLED-Fernseherlebnis suchen.

Philipp Maurer, Country Manager DACH bei Panasonic, betont, dass diese Initiative das Vertrauen in die Qualität der Panasonic TV-Produkte stärken soll, da Panasonic seine Fernseher in einer eigenen TV-Fabrik in Vietnam herstellt.

Teilnehmende Produkte

TX-77MZW2004

TX-65MZW2004

TX-55MZW2004

TX-65MZN1508

TX-55MZN1508

TX-48MZN1508

TX-42MZN1508

TX-65MZT1506

TX-55MZT1506

TX-48MZT1506

TX-42MZT1506

TX-65MZX1509

TX-55MZX1509

TX-48MZX1509

TX-42MZX1509

TX-65MZF1507

TX-55MZF1507

TX-48MZF1507

TX-42MZF1507

TX-65MZW984

TX-55MZW984

TX-48MZW984

TX-42MZW984

