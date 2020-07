Samsung Galaxy Note 20 kann nicht mit Ultra-Version mithalten

Samsung hat sich schon beim S20-Lineup dazu entschieden die Modelle stärker zu trennen und der Ultra-Version so ziemlich alle Features zu spendieren. Beim neuen Note-Lineup wird der Unterschied aber noch größer sein.

Samsung Galaxy Note 20: Die Spezifikationen

Wir hatten gestern die Spezifikationen vom Samsung Galaxy Note 20 Ultra und heute wurden die Details zum normalen Samsung Galaxy Note 20 nachgereicht. Wir bekommen zwar ein 6,7 Zoll großes OLED-Panel, aber nur 60 Hz.

Unter der Haube werkelt der Exynos 990 und es gibt maximal 8 GB RAM und 256 GB Speicher. Die neue Triple-Kamera besteht aus 12 MP (Hauptkamera), 12 MP (Ultraweitwinkel) und 64 MP (Telefoto) und auf der Front gibt es 10 MP.

Der Akku ist 4300 mAh groß und die Reaktionszeit vom S Pen beträgt 26 ms. Es gibt im Gegensatz zum Ultra-Modell noch eine dritte Farbe: Grün. Die Rückseite könnte aber aus Kunststoff und nicht aus Gorilla Glass 7 bestehen.

Schlechteres Display, weniger RAM, weniger Speicher, schlechtere Kamera, kein neuer S Pen, Samsung stattet das normale Note in so ziemlich alle Kategorien klar schlechter aus. Es gibt auch keine QHD-Auflösung, sondern nur FHD+.

Mit den 161,6 x 75,2 x 8,3 mm ist das normale Note auch gar nicht so viel kleiner als das Ultra, der Unterschied wird in Zukunft also vermutlich nicht die Größe der beiden Versionen, sondern die Ausstattung sein. Finde ich schade, aber damit will Samsung vermutlich mehr Nutzer zum teureren Ultra-Modell locken.

Video: Das Samsung Galaxy Note 20 Ultra

