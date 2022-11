Samsung Galaxy S20 FE: Update auf Android 13 wird ab sofort verteilt

Samsung ist momentan die Nummer 1 bei Android-Updates nach Google, das kann man durchaus behaupten. Kein Hersteller ist schneller und kein Hersteller liefert länger Support. Und daher machen wir heute direkt mit dem nächsten Modell weiter.

Das Samsung Galaxy S20 FE bekommt ab sofort One UI 5 spendiert. Basis ist Android 13, das große Update wird also verteilt. Wie immer gilt: Es kommt auch hier in mehreren Phasen. Manche sind heute dabei, andere müssen aber noch warten.

Die FE-Reihe wurde wohl schon wieder eingestellt, obwohl Samsung mal große Pläne hatte. Das Samsung Galaxy S20 FE war das erste Modell, dann kam das S21 FE deutlich später, war zudem noch unattraktiver und ein S22 FE kam nicht mehr.

