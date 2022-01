Samsung Galaxy S22, S22+ und S22 Ultra: Das sind wohl die Preise

Samsung dürfte Anfang Februar die S22-Reihe vorstellen, die auch in diesem Jahr aus drei Modellen besteht: Samsung Galaxy S22, Samsung Galaxy S22+ und dann ist da natürlich wieder ein großes Ultra-Modell dabei, was sich etwas mehr abhebt.

Eine Sache vorab: Gestern ist den Tech-Medien (wie auch uns) aufgefallen, dass Samsung den Exynos 2200 gar nicht wie versprochen am 11. Januar angekündigt hat. Da hat sich Samsung aber bereits geäußert: Er kommt mit der S22-Reihe.

-->

We are planning to unveil the new application processor at the time of launching a new Samsung smartphone. There are no problems with the AP’s production and performance.