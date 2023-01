Samsung Galaxy S23 Ultra: Neuer Kamera-Sensor offiziell vorgestellt

Samsung hat heute den Isocell HP2 vorgestellt, einen neuen Kamera-Sensor mit 200 Megapixel (0.6 μm, 1/1.3″). Den HP1 und HP3 kennen wir ja schon, aber es hat sich bereits angedeutet, dass das neue Ultra-Flaggschiff einen eigenen Sensor hat.

Nach ein paar Jahren mit 108 Megapixel gibt es also in diesem Jahr ein Upgrade in Form von 200 Megapixel. Die Zahl der Megapixel ist nicht relevant, selbst 108 sind ausreichend, entscheidend ist also, ob Samsung das mit Software auch ausreizt.

Highlights des neuen Sensors? Dual Vertical Transfer Gate (D-VTG, soll bessere Fotos bei sehr hellem Licht ermöglichen), eine neue Pixel-Binning-Technologie (Tetra2pixel) und ein sehr guter Autofokus bei schlechtem Licht (dank Super QPD).

Technische Daten sind eine Sache, da könnt ihr euch auch die Spezifikationen unter diesem Abschnitt anschauen oder auf der Seite von Samsung vorbeischauen, die spannende Frage lautet: Wie gut ist der neue Sensor im Alltag? Das werden wir in einem Monat wissen, denn dann dürfte das Samsung Galaxy S23 Ultra erhältlich sein.

Anmerkung: Samsung hat in der Pressemitteilung nicht erwähnt, dass der Sensor für das S23 Ultra ist, aber sowas kam in der Vergangenheit schon häufig vor. Ein neuer Sensor wird gerne ein paar Tage vor dem eigentlichen Event präsentiert.

Samsung Galaxy S23 Ultra: Pressebilder des neuen Flaggschiffs sind da Nach den ersten Pressebildern zum neuen Samsung Galaxy S23 kommt es jetzt nicht wirklich überraschend, dass weitere Geräte der neuen Reihe aufgetaucht sind. Das S23+ sparen wir uns hier, das sieht wie das S23 aus. Wobei das S23 Ultra in…13. Januar 2023 JETZT LESEN →

-->