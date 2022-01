Samsung Galaxy Tab S8: Neue Flaggschiff-Reihe mit Ultra-Modell kommt

Der Tablet-Markt wird von Apple dominiert, aber es gibt da noch ein paar Android-Hersteller, die sich ab und zu Mühe geben – obwohl Android nicht mehr für Tablets weiterentwickelt wird und man es selbst machen muss. Samsung gehört dazu.

Samsung plant neue Highend-Tablet-Reihe

Hier steht laut WinFuture am 8. Februar ein Unpacked Event an, was wir wissen, denn da soll die S22-Reihe gezeigt werden. Doch nicht nur das, auch das Samsung Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8+ und Galaxy Tab S8 Ultra sind beim Event dabei.

-->

Alle Modelle arbeiten mit dem ganz neuen Snapdragon 8 Gen 1, was ich positiv finde, denn einen Highend-Chip findet man bei Android-Tablets nur ganz selten.

Beim Ultra-Modell lässt sich Samsung aber wirklich nicht lumpen, denn es gibt bis zu 16 GB RAM, bis zu 512 GB Speicher, ein AMOLED-Display mit 2960 x 1848 Pixel und 120 Hz und Support für 5G. Der Nachteil (nicht für jeden) ist aber, dass wir hier ein Tablet mit heftigen 14,6 Zoll und einer Notch beim Display bekommen.

Die anderen zwei Versionen kommen auf 11 und 12,7 Zoll, allerdings gibt es leider kein OLED beim kleinen Galaxy Tab und maximal 12 GB RAM und 256 GB Speicher. Das Plus-Modell besitzt OLED, beide haben 120 Hz. Alle haben Support für den Samsung S Pen und einen Fingerabdrucksensor und eine Gesichtserkennung.

Stereo Lautsprecher, Gorilla Glass 5, eine solide Dual-Kamera, große Akkus und Android 12 runden das Paket ab. Schade, dass es das OLED-Display nur in den großen Samsung Galaxy Tabs gibt. Ich bevorzuge 10 bis 11 Zoll und das wäre eine sehr gute Alternative für das iPad Pro gewesen (welches nun Mini-LEDs erhält).

Ich freue mich aber, dass Apple mehr Konkurrenz bekommt und auf dem Papier klingt das wirklich interessant. Allerdings müssen wir da mal die Preise abwarten, denn ich gehe davon aus, dass das eine sehr teure Tablet-Reihe von Samsung wird.

Realme enttäuscht mit Update-Politik für Android-Tablet Realme präsentierte Ende 2021 das Realme Pad, ein günstiges Tablet mit Android und für Realme der Einstieg in diesen Markt. Es soll nach Europa kommen, aber wir haben bisher immer noch keine konkreten Details. Eigentlich ist es aber auch egal.…12. Januar 2022 JETZT LESEN →

-->