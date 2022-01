Realme enttäuscht mit Update-Politik für Android-Tablet

Realme präsentierte Ende 2021 das Realme Pad, ein günstiges Tablet mit Android und für Realme der Einstieg in diesen Markt. Es soll nach Europa kommen, aber wir haben bisher immer noch keine konkreten Details. Eigentlich ist es aber auch egal.

In einem FAQ hat das Unternehmen nämlich verlauten lassen, dass wir kein großes Update sehen werden. Das Realme Pad wird mit Android 11 ausgeliefert und wird kein Android 12 bekommen. Sicherheitsupdates sind geplant, aber unklar wie lange.

No, realme Pad will not be updated to Android 12, but will keep receiving security and performance updates throughout its software lifecycle.