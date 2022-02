Samsung Galaxy Tab S8, S8+ und S8 Ultra offiziell vorgestellt

Samsung hat das heutige Unpacked-Event nicht nur für eine neue Galaxy S-Reihe, sondern auch eine neue Galaxy Tab S-Reihe genutzt. Und 2022 bekommen wir erstmals ein Ultra-Tablet-Flaggschiff, was sogar noch etwas mehr zu bieten hat.

Die Spezifikationen und Bilder machten schon in den letzten Tagen und Wochen die Runde und auch die Notch war bereits bekannt. Ihr findet sie am Ende des Beitrags, doch wir fangen damit an, was die meisten interessieren dürfte: Preise und Datum.

Samsung Galaxy Tab S8-Reihe: Preise und Datum

Die neue Galaxy Tab S8-Reihe kann ab heute über den Online Shop von Samsung vorbestellt werden und wird dann ab dem 25. Februar in Deutschland erhältlich sein. Und wer bis zum 24. Februar vorbestellt, bekommt das Galaxy Book Cover Keyboard (natürlich jeweils passend zur jeweiligen Version) kostenlos dazu.

Das Samsung Galaxy Tab S8 und S8+ gibt es in Pink Gold, Graphite, Silver (alle Versionen sind in diesen Farben erhältlich) und das Ultra-Modell nur in Graphite.

Samsung Galaxy Tab S8 mit 128 GB (WLAN): 749 Euro

Samsung Galaxy Tab S8 mit 128 GB (5G): 899 Euro

Samsung Galaxy Tab S8 mit 256 GB (WLAN): 799 Euro

Samsung Galaxy Tab S8 mit 256 GB (5G): 949 Euro

Samsung Galaxy Tab S8+ mit 128 GB (WLAN): 949 Euro

Samsung Galaxy Tab S8+ mit 128 GB (5G): 1.099 Euro

Samsung Galaxy Tab S8+ mit 256 GB (WLAN): 999 Euro

Samsung Galaxy Tab S8+ mit 256 GB (5G): 1.149 Euro

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra mit 128 GB (WLAN): 1.149 Euro

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra mit 128 GB (5G): 1.299 Euro

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra mit 256 GB (WLAN): 1.249 Euro

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra mit 256 GB (5G): 1.399 Euro

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra mit 512 GB (WLAN): 1.449 Euro

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra mit 512 GB (5G): 1.599 Euro

Samsung Galaxy Tab S8(+): Die Spezifikationen

11 oder 12,4 Zoll mit 120 Hz (LCD bzw. OLED beim S8+)

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

8 oder 12 GB Arbeitsspeicher

128 oder 256 GB Speicher (erweiterbar)

8.000 mAh (10.090 mAh beim S8+)

Schnelles Laden mit bis zu 45 Watt

13 MP (Haupt) + 6 MP (Ultraweit)

Frontkamera mit 12 MP

Quad-Lautsprecher by AKG

Support für den S Pen

Das Samsung Galaxy Tab S8 ist übrigens 165,3 x 253.8 x 6,3 mm groß und wiegt ca. 500 g und das Samsung Galaxy Tab S8+ kommt auf 185 x 285.0 x 5,7 mm und ca. 570 g. Warum ca.? WLAN und 5G-Version unterscheiden sich (um jeweils 5 g).

Und noch ein Hinweis: Das S8 hat einen Fingerabdrucksensor an der Seite und das S8+ hat diesen unter dem Display (das ist nämlich derzeit nur mit OLED möglich).

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra: Die Spezifikationen

14,6 Zoll mit 120 Hz

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

8, 12 oder 16 GB Arbeitsspeicher

128, 256 oder 512 GB Speicher (erweiterbar)

11.200 mAh

Schnelles Laden mit bis zu 45 Watt

13 MP (Haupt) + 6 MP (Ultraweit)

Dual-Frontkamera mit 2 x 12 MP

Quad-Lautsprecher by AKG

Support für den S Pen

Das Samsung Galaxy Tab S8 Ultra ist übrigens 208,6 x 326,4 x 5,5 mm groß und wiegt 726 g (mit 5G ist es 2 g schwerer). Weitere Details gibt es bei Samsung.

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

