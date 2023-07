Samsung Galaxy Watch 6 vorgestellt: Jetzt wieder mit Classic-Version

Samsung wechselte vor zwei Jahren zu Wear OS und seit dem ist man Google mit der Galaxy Watch wieder treu. Zum Start gab es eine Classic-Version der Galaxy Watch mit drehbarer Lünette, die aber 2023 durch eine Pro-Version ersetzt wurde.

Das hat Samsung jetzt wieder angepasst und bietet die neue Galaxy Watch wieder mit „klassischer“ Optik und Bedienung an. Die Samsung Galaxy Watch 5 Pro bleibt übrigens im Portfolio, mal schauen, wie Samsung das dann für 2024 handhabt.

Die Samsung Galaxy Watch 6 (Classic) ist natürlich wieder IP68-zertifiziert und nur mit Android und nicht mit iOS kompatibel. Und bevor ich euch alle Abmessungen in einen unübersichtlichen Text packe, dürfte eine Tabelle die bessere Option sein:

Ich gehöre tatsächlich zu denen, die keine drehbare Lünette brauchen und das Titan der Pro bevorzugen, die Classic kommt wieder mit Edelstahl. Aber man kann die alte Pro-Version weiterhin kaufen, bekommt dann aber nicht die neue Hardware.

Als Highlight nennt Samsung einen deutlich dünneren Displayrand und damit eine modernere Optik, der runde Formfaktor bleibt erhalten. Als Wear OS-Version ist 4.0 zu sehen, aber „powered by Samsung“, also keine „normale“ Wear OS-Version. Bei Samsung heißt das One UI Watch, die normale Version ist wohl noch nicht fertig.

Klingt nach einem gelungenen Upgrade und vor allem das Classic-Comeback wird sicher viele freuen. Weitere Details zu den neuen Smartwatches für 2023 gibt es direkt bei Samsung und wir kommen jetzt noch zu den Preisen für Deutschland:

Samsung Galaxy Watch 6 mit 40 mm: 319 Euro

319 Euro Samsung Galaxy Watch 6 LTE mit 40 mm: 369 Euro

369 Euro Samsung Galaxy Watch 6 mit 44 mm: 349 Euro

349 Euro Samsung Galaxy Watch 6 LTE mit 44 mm: 399 Euro

399 Euro Samsung Galaxy Watch 6 Classic mit 43 mm: 419 Euro

419 Euro Samsung Galaxy Watch 6 Classic LTE mit 43 mm: 469 Euro

469 Euro Samsung Galaxy Watch 6 Classic mit 47 mm: 449 Euro

449 Euro Samsung Galaxy Watch 6 Classic LTE mit 47 mm: 499 Euro

Die normale Samsung Galaxy Watch 6 kommt in der kleinen Version in Graphit und Gold und in der großen in Graphit und Silber. Die Samsung Galaxy Watch 6 Classic ist in beiden Größen in Schwarz und Silber erhältlich. Vorbestellungen starten noch heute und Marktstart ist dann am 11. August. Wie Pro-Version bleibt wie gesagt.

Exklusiv im Samsung Online Shop besteht zudem die Möglichkeit, beim Eintauschen eines Altgerätes eine Tauschprämie von 75 € plus bis zu 150 € Altgerätewert als Sofortabzug zu erhalten. Ist kein Altgerät zum Eintauschen vorhanden, erhalten Kund*innen einen Sofortabzug von 50 € im Warenkorb. Zusätzlich erhalten Käufer*innen, unabhängig vom Altgeräteeintausch, ein Nylonarmband gratis dazu.

