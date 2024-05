DHL feiert 30 Jahre Paketzentren

Vor 30 Jahren begann die „Deutsche Bundespost POSTDIENST“ mit dem Bau von 33 modernen Frachtpostzentren, um die Paketlogistik in Deutschland zu modernisieren.

Die Zentren wurden an verkehrsgünstigen Standorten errichtet und mit moderner Verteiltechnik ausgestattet. Das erste dieser hochautomatisierten Zentren ging am 26. Mai 1994 in Hagen-Fley in Betrieb. Bis Juni 1995 folgten 32 weitere Zentren, für deren Bau die Post insgesamt 4 Milliarden DM investierte. Die neuen Briefzentren ermöglichten die Bearbeitung von 2,5 Millionen Paketen pro Tag und sorgten für eine schnelle und kostengünstige Zustellung.

Bis heute sind alle 33 Zentren in Betrieb, fünf neue Standorte kamen hinzu. In diesen 38 Paketzentren werden derzeit täglich 6,3 Millionen Pakete sortiert, in der Vorweihnachtszeit fast doppelt so viele. Das Paketgeschäft ist heute ein zentraler Wachstumsfaktor für die DHL Group und spielt eine wichtige Rolle im europäischen E-Commerce. Die Zentren sind digital vernetzt und arbeiten europaweit zusammen, um den grenzüberschreitenden Handel zu unterstützen.

Die ursprünglich 33 Frachtpostzentren wurden nach einem einheitlichen Konzept gebaut: ähnliche Grundstücke, U-förmige Gebäude und standardisierte Technik von Siemens. Dies reduzierte die Anzahl der notwendigen Umschlagvorgänge drastisch.

In den Folgejahren wurde das Paketnetzwerk weiter modernisiert und ausgebaut. Neue Sortierzentren mit noch höherer Kapazität wurden errichtet, zuletzt eines der größten und modernsten in Posen, Polen. Zur Effizienzsteigerung trugen auch die Einführung maschinenlesbarer Barcodes und ein vereinfachtes Produktsortiment bei. Diese Maßnahmen waren Teil einer umfassenden Reorganisation, die auch den Briefbereich und die Filialstruktur der Deutschen Bundespost POSTDIENST umfasste.

