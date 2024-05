Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Das kann eine Serie sein, das kann ein Video bei YouTube sein, das kann ein Spiel sein, ein Kopfhörer, ein Auto, ein Armband, eine Aktivität, eine App, alles. Und es muss nicht aktuell sein, manchmal werde ich sogar sehr alte Dinge empfehlen.

Mein Tipp der Woche: Hades 2

Ich bin eigentlich kein großer Fan von einem Early Access und warte gerne auf die finale Version eines Spiels, aber in diesem Jahr habe ich mich schon das zweite Mal daran gewagt und ein weiteres Mal großen Gefallen an diesem Spiel gefunden.

Und auch in diesem Fall ist es ein PC-Release, den ich auf einem Handheld gezockt habe, das Asus ROG Ally kommt derzeit häufig zum Einsatz. Heute geht es um den zweiten Teil von Hades, ein neues Spiel von Supergiant Games. Der erste Teil hat mich damals überraschend abgeholt und Hades 2 setzt an das erste Konzept an.

Hades 2 fühlt sich wie ein richtig guter Nachfolger an, es gibt neue Charaktere, neue Maps, neue Techniken, neue Kampfstile, nur will man jetzt in die Hölle rein und nicht aus dieser heraus. Hades 2 ist vertraut und gleichzeitig neu und aufregend.

Supergiant Games hat mit dieser Reihe eines meiner Lieblingsreihen aller Zeiten geschaffen und falls euch Hades gefallen hat, dann werdet ihr Teil 2 auch mögen.

Die ca. 30 Euro auf Steam lohnen sich auf jeden Fall, aber an dieser Stelle sei klar erwähnt, dass das Spiel noch nicht fertig ist, vielleicht auch erst 2025 als finale Version kommt und es derzeit keine Version für Konsolen gibt. Diese würde ich mir an dieser Stelle noch wünschen, da ich Hades auch gerne am TV gezockt habe.

