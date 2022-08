Neues OLED-Panel von Samsung gewinnt in TV-Expertentest

Plant Samsung auch günstigere OLED TVs?

Samsung steigt in diesem Jahr in den Markt für OLED TVs ein und hat passend dazu ein eigenes OLED-Panel entwickelt. Das ist allerdings teuer und lässt sich nicht in hoher Stückzahl produzieren. Daher hatte man noch einen weiteren Plan. Da…1. August 2022 JETZT LESEN →