Plant Samsung auch günstigere OLED TVs?

Samsung steigt in diesem Jahr in den Markt für OLED TVs ein und hat passend dazu ein eigenes OLED-Panel entwickelt. Das ist allerdings teuer und lässt sich nicht in hoher Stückzahl produzieren. Daher hatte man noch einen weiteren Plan.

Da Samsung Display nur ein teures Panel hat, gab es erste Gespräche mit LG Display, dem Marktführer bei OLED und TVs. Vor ein paar Wochen haben wir dann aber erfahren, dass Samsung die „günstigeren“ OLED TVs wohl erst 2023 plant.

Samsung und LG: Doch keine OLED-Pläne?

Jetzt hört man aus Kreisen von LG Display, dass Samsung die Gespräche vorerst eingestellt hat. Es gab Fortschritte bei den Verhandlungen, allerdings besteht im Moment ein „Stillstand“ und das bedeutet, dass es das vorerst bei Samsung war.

Unser neuer Kunde (Samsung Electronics) wollte unsere OLED-Panels verwenden. Obwohl es einige Fortschritte gab, ist der Prozess im Moment zum Stillstand gekommen.

Gründe nennt man bei LG nicht, aber eine Quelle hat verraten, dass es wohl am Preis für die Panels lag. Da konnte man sich bisher nicht einigen. Allerdings gibt die Quelle auch an, dass Samsung die Verhandlungen noch nicht ganz beendet hat.

Vermutlich bewegen sich die zwei Parteien also nicht mehr aufeinander zu und bei Samsung wird wohl diskutiert, ob man den höheren Preis zahlen möchte. Immerhin hat man ein eigenes Panel und pusht aktuell auch die Mini-LED-TVs (Neo QLED).

Falls Samsung aber richtig bei OLED einsteigen möchte, dann wird es wohl keine andere Option als LG Display geben. Kurzfristig. Langfristig kann das wieder ganz anders aussehen. Momentan ist aber unklar, ob der Schritt für 2023 ansteht.

