Neue Smart TVs von Samsung? Quantum Dot-Display statt „OLED“

Samsung soll kommendes Jahr den Schritt zu einem ersten OLED-Lineup gehen und wir rechnen im Rahmen der CES 2022 mit einer entsprechenden Ankündigung. Doch wie wird Samsung das vermarkten? Immerhin stichelte man bisher gerne gegen Smart TVs mit OLED und bezeichnete die eigene Technologie als besser.

Nun, die Panels werden wohl als „Quantum Dot Display“ vermarktet. Am Ende ist das ein OLED-Panel mit Quantenpunkten. Samsung Display bewirbt diese QD-Displays nun auch ganz offiziell auf einer neuen Produktseite. Dort werden die Vorteile gegenüber einem normalen LCD-Panel genannt – kennt man bereits.

Bei den aktuellen Smart TVs im Highend-Bereich nutzt Samsung sowas schon und nennt das dann geschickt QLED. Das sieht aus wie OLED bei der Schreibweise, ist es aber nicht. Es gibt sogar eine eigene Sonderseite bei Samsung, in der man den Unterschied erklärt und da kommt QLED logischerweise sehr gut weg.

Samsung ab 2022 mit QD-Displays?

Was heißt das nun also? Samsung Display ist bereit für den Einstieg in die OLED-Welt bei den großen Displays für Smart TVs. Man wird diese wohl auch an andere Partner verkaufen, ähnlich wie bei den Smartphones. Um sich aber etwas von LG Display abzuheben, werden sie vermutlich als QD-Displays vermarktet.

Samsung selbst muss diese QD-Displays übrigens nicht nutzen, Samsung Display fungiert auch gerne als Zulieferer für Drittanbieter. In diesem Fall steht aber eben im Raum, dass man die eigenen Panels selbst nutzen wird und das bedeutet, dass wir wohl ab 2022 ein Samsung-QD-Display-Lineup bekommen werden.

Verwirrend? Ja, ein bisschen. Ich kenne auch einige, die QLED für OLED gehalten haben und denen nicht bewusst war, dass das eine ganz andere Technologie ist. Mal schauen, wie Samsung also den Schritt zu OLED vermarkten wird, auf der neuen Produktseite findet man das Wort OLED übrigens kein einziges Mal.

Beim Marketing wäre dieser Zusatz aber durchaus hilfreich, denn bei sehr vielen ist mittlerweile angekommen, dass OLED bei Smart TVs viele Vorteile bietet.

