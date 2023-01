Plant Samsung einen eigenen Streamingdienst?

Heute gibt es mal ein bisschen Spekulation, die aber auf einem neuen Gerücht rund um Samsung basiert. So hat Janko Roettgers, der als durchaus zuverlässig gilt, in seinem Newsletter behauptet, dass Samsung derzeit neue Pläne für TV Plus hat.

Was ist Samsung TV Plus? Das ist ein Entertainment-Angebot von Samsung, das auf den eigenen Smart TVs vorinstalliert ist. Die Auswahl weicht von Land zu Land ab, eine gute Übersicht für das deutschen Angebot gibt es direkt bei Samsung.

Laut Quelle möchte Samsung dieses Angebot nehmen, in eine App packen, und auf andere TVs bringen. Den Anfang soll TCL machen. Wobei noch unklar ist, ob man das bei LG und Co. überhaupt anbieten möchte, aber das ist nicht nur das Problem.

Samsung TV Plus ist vor allem deshalb so beliebt, weil es massiv in Tizen (das OS für Smart TVs von Samsung) integriert ist. Ich glaube nicht, dass die Nutzer eines LG-Modells nach Samsung TV Plus suchen und das dann als App nutzen werden.

Kommt Samsung TV+ als neuer Dienst?

Doch ich glaube auch, dass Samsung das weiß. Und ich könnte mir vorstellen, dass mehr dahinter steckt. Womöglich möchte Samsung das Angebot in einen größeren und neuen Streamingdienst umbauen, der in Zukunft mehr neue Inhalte bekommt.

Samsung orientiert sich gerne mal bei Apple und die haben mit Apple TV+ vor einer Weile gezeigt, dass so ein Dienst plattformübergreifend funktioniert und gut für das eigene Image (es gab sogar schon einen Oscar) ist. Das könnte man auch wollen.

Was wäre, wenn man daraus Samsung TV+ macht und einen ähnlichen Dienst wie Apple anbietet? Hardware alleine ist lukrativ, aber Dienste sind oft lukrativer. Und bei Samsung hat man einen Vorteil: Man ist die weltweite Nummer 1 bei Smart TVs.

Das ist nur mal ein Gedankengang von meiner Seite, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass Samsung TV Plus in der aktuellen Version als App auf anderen TVs ein Erfolg wäre. Anders sähe es aber aus, wenn man den Dienst komplett neu aufstellt.

Samsung TV Plus ist im Kern schon ein ähnlicher Dienst, aber da wäre noch mehr möglich. Und bei den ganzen Streaminganbietern auf dem Markt wundert es mich sogar, dass die Hardware-Nummer-1 ihr Potenzial für so ein Angebot nicht nutzt.

Samsung TV+ könnte ich mir jedenfalls gut als Video-on-Demand-Dienst mit einem eigenen Angebot an exklusiven Serien und Filme vorstellen und vielleicht ist diese App für andere Smart TVs nur der erste Schritt, um so einen Dienst aufzubauen.

