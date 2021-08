sim.de Aktion: All-Net-Flat mit 7 GB Datenvolumen für 7,77 Euro

Die Mobilfunkmarke „sim.de“aktuell neue vergünstigte LTE-Aktionstarife für verschiedene Nutzergruppen an.

So bietet sim.de 7 GB mobiles Datenvolumen für 7,77 EUR monatlich und damit über 40 Prozent günstiger als der Standardpreis an. Für Mobilfunknutzer mit einem höheren Bedarf an Internetvolumen steht zudem der Tarif LTE All 8 GB im Angebot.

Dieser Tarif erhält 50 Prozent zusätzliches Datenvolumen während parallel der Preis um rund 20 Prozent reduziert wird. Damit erhält der Nutzer über die gesamte Vertragslaufzeit 12 GB zum monatlichen Preis von 11,99 EUR.

Für „Wenignutzer“ steht schließlich der Tarif LTE 2 GB ab dem morgigen 18. August 2021 um 11:00 Uhr bereit. Diesem Tarif werden ebenfalls 50 Prozent Datenvolumen bei einer parallelen Preisreduzierung auf 4,99 EUR monatlich zur Seite gestellt.

Alle Tarife beinhalten neben dem mobilen Datenvolumen, das mit bis zu 50 Mbit/s abgerufen werden kann, eine Flatrate für Telefonie und SMS. Ebenfalls inklusive ist EU-Roaming. Die Aktionen sind bis zum 24. August 2021 um 11 Uhr zeitlich befristet verfügbar. Unterwegs ist man im Netz von Telefónica Deutschland (o2-Netz).

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

