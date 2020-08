Sky Go landet in der Huawei AppGallery

Die Streaming-App Sky Go ist ab sofort in der Huawei AppGallery verfügbar. Damit kann die App auch von Nutzer installiert und genutzt werden, die auf ihrem Huawei-Endgerät keinen Zugriff auf die Google Dienste bzw. den Google Play Store haben.

Der Funktionsstand entspricht dabei natürlich 1zu1 der bekannten Android-App von Sky Go. Es handelt sich also um Version 20.5.1.2 der App. Hier findet ihr den Download in der Huawei AppGallery.

-->

Mit der Sky Go-App sind Sky TV-Kunden nicht mehr an den Sky Q-Receiver gebunden. So können sie ihr Programm oder ihren Film auf anderen Geräten weiterschauen und nahtlos zwischen zwei Geräten umschalten. Sendungen, die in Sky Go begonnen wurden, können an der Stelle fortgesetzt werden, an der der Nutzer zuvor aufgehört hat.

An Standorten ohne Internetverbindung können die Kunden die Inhalte über die Sky Go-App direkt auf ihre Huawei-Geräte herunterladen. Sky TV-Kunden können bis zu fünf Streaming-Geräte sowie den Receiver kostenlosen anmelden.

Android 11: Google macht Android Auto für alle kabellos Das mit Android Auto und der komplett kabellosen Version ist so eine Sache, denn die Verfügbarkeit in Autos wird zwar immer besser, bei den Smartphones sieht das mit der Kompatibilität aber leider anders aus. Mit Android 11 wird sich das…20. August 2020 JETZT LESEN →

-->