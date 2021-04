Sky Q: Diese UHD-Inhalte gibt es im Mai

Auf Sky Q landen auch im Mai wieder verschiedene Inhalte in Ultra-HD-Auflösung. Diese hat Sky heute mitgeteilt.

Um die Sky-Programme in UHD zu sehen, benötigen Kunden einen 4K-tauglichen Fernseher, einen Sky Q Receiver, sowie das jeweils passende Sky Programmpaket (Bundesliga, Sport, Cinema oder Entertainment), plus die zubuchbare HD/UHD-Option.

Weitere UHD-Inhalte sind etwa über die YouTube-App auf Sky Q verfügbar. Auf Sky Q gibt es aktuell mehr als 100 Kinofilme bzw. Serien aller Genres in UHD auf Abruf.

Sky Q: Neue UHD-Inhalte im Mai 2021

Batman 01.05.2021

Batmans Rückkehr 01.05.2021

Batman & Robin (1997) 01.05.2021

Downhill 03.05.2021

Illuminati 05.05.2021

Everest 07.05.2021

Inferno 09.05.2021

Shrek – Der tollkühne Held 12.05.2021

Wirecard – Die Milliarden-Lüge 20.05.2021

The High Note 14.05.2021

Brawl in Cell Block 99 (Uncut) 18.05.2021

The New Mutants 21.05.2021

Die Besessenen 24.05.2021

Emma 25.05.2021

The Da Vinci Code – Sakrileg 26.05.2021

Die Brücke am Kwai 26.05.2021

Little Women 28.05.2021

Die UHD-Sporthighlights auf Sky Q im Mai

01.05.21 16:00 Formel 1 Großer Preis von Portugal – Qualifying UHD

02.05.21 16:00 Formel 1 Großer Preis von Portugal – Rennen UHD

05.05.21 21:00 UEFA Champions League FC Chelsea – Real Madrid UHD/HDR

08.05.21 15:30 Bundesliga Borussia Dortmund – RB Leipzig UHD/HDR

08.05.21 18:30 Bundesliga FC Bayern München – Borussia Mönchengladbach UHD/HDR

09.05.21 15:00 Formel 1 Großer Preis von Spanien – Rennen UHD

10.05.21 20:30 2. Bundesliga Hamburger SV – 1. FC Nürnberg UHD

13.05.21 20:45 DFB-Pokal Finale UHD/HDR

23.05.21 15:00 Formel 1 Großer Preis von Monaco – Rennen UHD

29.05.21 21:00 UEFA Champions League Finale UHD/HDR

Mit dem Sky Entertainment Plus Paket haben Sky Q Kunden auch die Möglichkeit, direkt auf Netflix-Programme in UHD-Qualität zuzugreifen. Sky Q Kunden mit Satellitenanschluss können durch Zubuchung von HD Plus neben 23 privaten HD-Sendern zusätzlich lineare TV-Sender in UHD empfangen.

