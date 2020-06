Sky Q: Diese UHD-Inhalte kommen im Juli

Auf Sky Q landen auch im Juli wieder verschiedene Inhalte in Ultra-HD-Auflösung. Diese hat Sky heute mitgeteilt.

Um die Sky-Programme in UHD zu sehen, benötigen Kunden einen 4K-tauglichen Fernseher, einen Sky Q Receiver, sowie das jeweils passende Sky Programmpaket (Bundesliga, Sport, Cinema oder Entertainment), plus die zubuchbare HD/UHD-Option.

Weitere UHD-Inhalte sind etwa über die YouTube App auf Sky Q verfügbar. Auf Sky Q gibt es aktuell mehr als 100 Kinofilme bzw. Serien aller Genres in UHD auf Abruf.

Sky Q: Neue UHD-Inhalte im Juli 2020

The Lego Movie 2 – 1.7.2020

Joker – 3.7.2020

Zombieland 2 – Doppelt hält besser – 10.7.2020

Gangs of London – 23.7.2020

Die UHD-Sporthighlights auf Sky Q im Juli

Formel 1:

Großer Preis von Österreich in Spielberg (3.7.-5.7.) – Qualifying und Rennen

Großer Preis der Steiermark in Spielberg (10.07-12.07) – Qualifying und Rennen

Großer Preis von Ungarn in Budapest (17.07.-19.07) – Qualifying und Rennen

Premier League:

32. Spieltag: 2. Juli, 21:15 Uhr Manchester City – FC Liverpool

33. Spieltag: 5. Juli, 17.30 Uhr FC Liverpool – Aston Villa

34. Spieltag: 7. Juli, 21.15 Uhr FC Arsenal – Leicester City

35. Spieltag: 12. Juli 17.30 Uhr Tottenham Hotspur – FC Arsenal

Plus weitere Spiele der letzten Premier League Spieltage, die aktuell noch nicht terminiert sind.

Mit dem Sky Entertainment Plus Paket haben Sky Q Kunden auch die Möglichkeit, direkt auf Netflix-Programme in UHD-Qualität zuzugreifen. Sky Q Kunden mit Satellitenanschluss können durch Zubuchung von HD Plus neben 23 privaten HD-Sendern zusätzlich lineare TV-Sender in UHD empfangen.

