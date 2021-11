Das seht ihr im Dezember bei Sky Ticket

Nicht nur bei Disney+, Netflix oder Amazon Prime Video, sondern auch bei Sky Ticket wird es im Dezember 2021 wieder einige neue Serien und Filme geben und natürlich müsst ihr ein Abo bei Sky Ticket buchen, um diese sehen zu können.

Kommenden Monat gibt es unter anderem Fast & Furious 9, Die Wespe (ein neues Sky Original), And Just Like That… (neues Kapitel von Sex and the City) und viele weitere Inhalte. Laut Sky hat man auch einige Weihnachtsfilme mit im Portfolio.

Im Anschluss an diesen Abschnitt haben wir die Highlights für Dezember wie immer für euch aufgelistet, unterteilt in diverse Kategorien. Hinter dem jeweiligen Inhalt ist das Datum zu sehen, ab wann die jeweiligen Inhalte bei Sky Ticket zu sehen sind.

Sky Ticket Dezember-Neuheiten 2021

Serien, Shows und Dokumentationen:

Die Wespe, S1 (3.12.)

Der Aufstieg der Nazis, S1 (7.12.)

Spitting Image: Christmas Edition(8.12.)

And Just Like That… , S1 (9.12.)

The Good Doctor, S5a (14.12)

S.W.A.T., S5a (15.12.)

American Rust, S1 (15.12.)

Der Mörder & Ich, S1 (16.12.)

In Search of the Last Action Heroes (17.12.)

The Mark of a Killer – Mörder und ihre Markenzeichen, S3 (20.12.)

Homicide for the holidays – Tödliche Feiertage, S1-4 (ab 21.12.)

L’immortale – Der Unsterbliche (23.12.)

Der Doktor und das liebe Vieh, S2 (23.12.)

La Fortuna, S1 (24.12.)

Die Einsteins der Tierwelt (24.12.)

Der Oktopus in meinem Wohnzimmer (27.12.)

Yellowjackets, S1 (28.12.)

Gomorrha, S5 (30.12.)

Ricky Velez: Here’s Everything (31.12.)

Silvester Marathon: Quatsch Comedy Club (31.12.)

Filme:

Conjuring 3 – Im Bann des Teufels (3.12.)

Ein Doktor auf Bestellung (4.12.)

Dünnes Blut (5.12.)

Blood Money (6.12)

Strange But True (8.12.)

Fast & Furious 9 (10.12.)

Der kleine Roald Dahl und die Maus (11.12.)

The Jesus Rolls (10.12.)

A Christmas Number One (12.12.)

Wer wir sind und wer wir waren (13.12.)

Crime Game (17.12.)

Zoey’s Extraordinary Christmas (18.12.)

Last Train To Christmas (19.12.)

Unpregnant (20.12.)

Driveways (22.12)

Superintelligence (23.12.)

Women in Comedy (23.12.)

The Amazing Mr. Blunden (24.12.)

Twist (27.12.)

Faking Bullshit – Krimineller als die Polizei erlaubt! (30.12.)

Highlights zu Weihnachten:

Buddy – Der Weihnachtself

Mein Schatz, unsere Familie und ich

Gremlins – Kleine Monster

Jack Frost

Schöne Bescherung

Der Polarexpress

Arthur Weihnachtsmann

Verrückte Weihnachten

Weiße Weihnachten

Wir sind keine Engel

Die Geister, die ich rief …

Ist das Leben nicht schön?

Die Familie Stone – Verloben verboten!

Get Santa

Krampus

Der Grinch

Family Man

Happiest Season

Tatsächlich…Liebe

Der kleine Lord

Happy New Year

Lieber Weihnachtsmann

Die magische Weihnachtshochzeit

Ein weihnachtliches Willkommen

Geheimzutat: Liebe

Angel Falls: Eine Bilderbuch-Weihnacht

Weitere Serien- und Film-Neustarts:

The Hot Zone: Anthrax, S2 (6.12.) – National Geographic

It’s Always Sunny in Philadelphia, S12 (7.12.)

Continuum, S4 (9.12.)

Neue Kids-Hits:

Matze mit Katze (7.12.)- Junior

Maulwurf Moley (13.12.)- Boomerang

Jellystone! (13.12.)– Cartoon Network

Middlemost Post (27.12.)- Nicktoons

Letztausstrahlungen:

Die Känguru-Chroniken (5.12.)

Trolls World Tour (5.12.)

Lassie – Eine abenteuerliche Reise (9.12.)

Nightlife (9.12.)

Bad Boys for Life (13.12.)

Little Women (28.12.)

