Sneaker, Controller und mehr: Microsoft feiert 20 Jahre Xbox

Microsoft feiert 20 Jahre Xbox und hat einiges für das Jubiläum geplant. Diese Woche hat man zum Beispiel eine Sonderedition des Controllers und Headsets vorgestellt, die man beide ab dem 15. Oktober kaufen kann. Die Produktseite für den ganz speziellen Controller findet ihr hier und das Headset findet ihr hier.

Das ist aber noch nicht alles, denn in den kommenden Wochen wird es auch neue Xbox-Fanartikel im offiziellen Xbox Gear Shop geben. Dazu gehören Shits, Caps und mehr. Das ist aber noch nicht alles, denn man hat zusammen mit Adidas an einem Sneaker gearbeitet. Die Details dazu soll es in den nächsten Tagen geben.

Die Xbox kam übrigens am 15. November in den USA auf den Markt, da ist also sicher noch mehr für die kommenden Wochen geplant. Jetzt müsste nur noch die Xbox Series X flächendeckend verfügbar sein, damit man nicht nur Xbox-Sneaker und Shirts tragen, sondern tatsächlich auch Next-Gen-Spiele spielen kann.

