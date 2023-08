So dünn wird der Rand des Apple iPhone 15 Pro

Optisch wird sich bei der Front des Apple iPhone 15 Pro im Vergleich zum Apple iPhone 14 Pro gar nicht so viel tun, denn das Seitenverhältnis bleibt weitestgehend gleich und die Dynamic Island verschwindet nicht. Doch es gibt einen Unterschied.

Wir sprechen jetzt wohl über einen Rahmen, der nur noch 1,5 mm dünn ist, und das ohne ein gebogenes Display auf der Seite. Das sind etwa 30 Prozent weniger als beim aktuellen iPhone und laut 9TO5Mac sieht das im direkten Vergleich so aus:

Im Vergleich mit einem älteren Apple iPhone 11 Pro, welches auch noch das runde Design hatte, welches etwas breiter wirkt, und die Notch, ist der Unterschied klar:

Ich vermute, dass das im Alltag ein klarer Unterschied sein wird und als jemand, der flache Displays mit dünnem Rand mag, bin ich sehr gespannt darauf. Noch dünner wird es dann kaum noch gehen, jedenfalls nicht, ohne Fehleingaben zu vermeiden.

Am Wochenende habe ich aber auch mit meiner Frau gesprochen, bei der jetzt ein neues iPhone ansteht und die wissen wollte, was da in einem Monat kommt. Als ich von einem dünneren Rand geschwärmt habe, ist mir aber auch wieder aufgefallen, wie komplett egal das den meisten „normalen“ Nutzern außerhalb der Bubble ist 😄

