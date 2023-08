Mein Tipp der Woche: Apple MacBook Air mit 15 Zoll

Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Mein Tipp der Woche: Apple MacBook Air

Mit Blick auf die letzten Jahre gibt es einige Höhepunkte und Tiefpunkte bei den Produkten von Apple, doch der Schritt zum M-Chip-Lineup gehört zu den vielleicht besten Entscheidungen von Tim Cook. Und das Apple MacBook Pro mit M1 Max ist seit Tag 1 mein täglicher Begleiter, ein nahezu perfekter Laptop – und das bis heute.

Doch Apple hat hier nicht aufgehört und das Mac-Lineup ausgebaut, mittlerweile gibt es auch ein neues MacBook Air, welches letztes Jahr stark überarbeitet wurde.

Es war schon vor einem Jahr meine Empfehlung, aber noch etwas teuer. Das hat sich mittlerweile gelegt und Apple hat noch eine größere Version nachgereicht.

Das Apple MacBook Air mit 15 Zoll hat mich in den letzten Tagen begleitet und es ist ein No-Brainer. Es ist leicht, es hat ein gutes Display, es hat eine unglaubliche Akkulaufzeit und gleichzeitig viel Power (vor allem mit optimierten Apps). Und es ist dazu noch sehr dünn, kommt quasi immer ohne Lüfter aus und ist relativ leicht.

MacBooks waren in der Vergangenheit eine Empfehlung, wurden aber oft als etwas zu teuer bezeichnet. Das hat sich seit dem M-Lineup in meinen Augen geändert, denn wer auf Gaming verzichten kann (wobei sich da auch etwas tut), der bekommt hier kaum ein besseres Arbeitsgerät. Und selbst die „Basis“ reicht vollkommen aus.

Das habe ich beim großen MacBook Air wieder festgestellt, denn wenn ich ehrlich bin, dann würde selbst mir das MacBook ausreichen. Und ich schließe sogar nicht aus, dass ich irgendwann von einem Pro- zu einem Air-Nutzer werde, derzeit gönne ich mir aber noch das bessere Modell, denn da gibt es schon ein paar kleine Extras.

Ich mag das Mini-LED-Display und ich liebe den SD-Slot, aber abgesehen davon ist ein Air optimal. Würde ich keine Videos schneiden, das MacBook Air wäre wohl der perfekte Begleiter. Bisher hat aber immer eine große Version gefehlt, da musste man eben zum Pro-Modell greifen. Daher ist die Version mit 15 Zoll ein No-Brainer.

Es gibt in meinen Augen nur einen Grund, der gegen das große MacBook Air mit 15 Zoll spricht und das ist nicht der Preis, denn der ist bei 1.400 Euro angelangt. Es ist macOS. Also, sofern man macOS gar nicht mag, ich bevorzuge es und will nicht zu Windows zurück. Aber es gibt Aufgaben, die man nur mit Windows erledigen kann.

Das MacBook Air war für mich früher immer ganz „nett“, aber mit Intel-Technik und dem hohen Preis kein guter Laptop. Mit dem M1 hat sich das damals geändert, das habe ich bei meinem Dad gesehen, der sich das MacBook Air mit dem alten Design gekauft hat und seit dem auch nicht wieder zu einem Windows-Laptop möchte.

Dünn, leicht, lange Akkulaufzeit, gutes Display, schnell, das MacBook Air ist eine klare Kaufempfehlung von meiner Seite. Kritikpunkte? Hohe Preise für Upgrades wie RAM und Speicher und ich hätte gerne mehr USB C-Ports, da ich die vier bei meinem Pro gerne ausreize und mir persönlich zwei Stück etwas zu wenig sind.

Doch wie gesagt, ich bin vielleicht dann doch eher der Pro-Nutzer, daher nutze ich das Pro-Modell weiterhin. Das etwas schlankere Design würde mir aber gut gefallen.

Apple MacBook Air 15 Zoll Pro:

Schönes und schlankes Design

Gutes Display mit dünnen Rändern

Gute Tastatur und sehr gutes Trackpad

Tolle Lautsprecher

Sehr gute Performance

Herausragende Akkulaufzeit

Apple MacBook Air 15 Zoll Contra:

Nur zwei USB C-Ports, kein SD-Slot

Hohe Aufpreise für mehr Speicher

