Software-Problem: Porsche plant Taycan-Rückruf

Der Porsche Taycan ist gut in den Markt gestartet und verkauft sich auch gut, es ist ein rundum gelungener Einstieg in die Elektromobilität für Porsche. Nun muss der Elektro-Sportwagen aber doch einen Abstecher in der Werkstatt machen.

Porsche plant Taycan-Rückrufaktion

Wie Bloomberg berichtet gibt es ein Software-Problem, welches dazu führen kann, dass der 12-Volt-Akku nicht mehr funktioniert. Der große Akku ist davon zwar nicht betroffen, doch die defekten Modelle fahren dennoch nicht weiter.

Betroffen sind Modelle von 2020 und auch 2021 und als das Problem im Mai aufkam, da leitete die National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) eine Untersuchung ein. Nun steht eine globale Taycan-Rückrufaktion an.

Sowas passiert und die offizielle Ankündigung von Porsche soll in den nächsten Tagen stattfinden. Vielleicht auch an einem Freitagabend (morgen), denn solche News will man sicher nicht an einem Montag in der Presse sehen.

Unfälle und Verletzte gab es laut Bloomberg keine, doch die Nachfrage nach dem Porsche Taycan ist weiterhin groß und das Elektroauto verkauft sich gut (es sind nun über 30.000 Einheiten). Das wird also eine größere Aktion.

