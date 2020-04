Sonos: Neue Playbar und neuer Sub möglich

Sonos hat eine Ankündigung am 6. Mai 2020 geplant und wir rechnen mit dem ein oder anderen neuen Produkt. Doch was könnte uns Sonos an diesem Tag zeigen?

Einen guten Hinweis darauf könnte der Online Shop von Sonos liefern, wo es im Moment eine Aktion für die Sonos Playbar und den Sonos Sub gibt. Und wie HDBlog berichtet, läuft die Aktion bis zum 5. Mai. Wenn das mal kein Zufall ist.

Sonos Playbar und Sub schon älter

Die Sonos Playbar und der Sonos Sub haben nun schon einige Jahre auf dem Buckel und es wäre durchaus Zeit, die beiden Speaker auf einen aktuellen Stand zu bringen. Der Sonos Beam scheint jedenfalls kein Ersatz für die Sonos Playbar.

Ich könnte mir außerdem noch eine neue und smarte Version vom Sonos Play:5 vorstellen und zusammen mit der neuen Software und App wäre das doch genug Material für ein ordentliches Event. Wir werden das natürlich verfolgen und die Gerüchteküche bis zur offiziellen Ankündigung von Sonos beobachten.

