Sonos Radio offiziell vorgestellt

Sonos hat heute einen eigenen Radiodienst vorgestellt. Dieser nennt sich Sonos Radio und soll mit einem Software-Update diese Woche weltweit verteilt werden.

Die Nutzer hören knapp die Hälfte der Zeit sowieso nur Radio, daher dachte sich Sonos, dass man in diesen Markt mit einsteigen kann. Immerhin hat man mit der Hardware bereits ein großes Ökosystem in vielen Haushalten dieser Welt.

Der „Radio Streaming Service“ von Sonos bietet „mehr als 100 Streaming Optionen“ aus über 60.000 Radiosendern und die Radiosender stehen Nutzern natürlich kostenlos zur Verfügung. Weitere Details zur Ankündigung findet man im deutschen Blogeintrag von Sonos. Und was hat Sonos nun davon?

Zum einen bietet das in Zukunft neue Optionen für eine mögliche Monetarisierung und es bindet die Nutzer besser an das eigene Ökosystem. Mal schauen, was da noch für die Zukunft bei Sonos geplant ist – ich denke, es kommt noch mehr.

