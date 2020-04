Sonos: Neue Produkte am 6. Mai

Sonos präsentierte vor ein paar Tagen das Sonos Radio, scheint aber noch mehr für das Frühjahr geplant zu haben. Vor ein paar Wochen hat sich angedeutet, dass Sonos neue Produkte in Planung hat und nun haben wir einen Termin.

Das Unternehmen möchte am 6. Mai etwas vorstellen, was „wir nicht verpassen wollen“. Was man geplant hat, ist noch unklar. Ich bin mir aber sicher, dass wir den ein oder anderen Sonos-Leak in den kommenden Tagen sehen werden.

-->

Sonos kündigte zum Start ins neue Jahr eine neue Software (S2) und App für die eigenen Produkte an und neben dieser wird es im Mai vermutlich noch ein neues Lineup an Hardware geben. Wir werden das natürlich verfolgen und euch hier auf dem Laufenden halten. Ich bin gespannt, was Sonos für 2020 geplant hat.

You won't want to miss this. — Sonos (@Sonos) April 24, 2020

Apple AirPods 3 und AirPods Pro 2 wohl erst nächstes Jahr In den letzten Wochen gab es immer mal wieder Gerüchte über neue AirPods von Apple, doch das Unternehmen soll in diesem Jahr tatsächlich kein neues Modell geplant haben. Das berichtet nun der stets gut informierte Ming-Chi Kuo. Das Modell, welches…24. April 2020 JETZT LESEN →

Teilen

-->