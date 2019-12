Sony PlayStation 4 Pro bei Amazon, Saturn und MediaMarkt im Angebot

Nächstes Jahr erscheint die PlayStation 5 von Sony, doch das wird wohl auch fast ein Jahr dauern, denn sie soll erst zum Weihnachtsgeschäft 2020 kommen. Wer sich so lange eine PlayStation 4 Pro gönnen möchte, der bekommt diese derzeit für nur 249 Euro im Angebot, was ein attraktiver Preis ist.

Die PlayStation 4 Pro für 249 Euro bekommt ihr wahlweise direkt bei Amazon, bei Saturn oder auch bei MediaMarkt. Falls ihr die Pro-Version nicht benötigt, dann gibt es die normale PlayStation 4 derzeit für 179,99 Euro, jedoch nur bei Saturn und bei MediaMarkt. Bei Amazon ist sie derzeit nicht erhältlich.

Es geht also los, wie erwartet bekommen wir ein Jahr vor der neuen Version zahlreiche Angebote für die PS4 und PS4 Pro, das dürfte im Frühjahr so weiter gehen. Wer also noch keine PS4 (Pro) besitzt und nicht direkt zum Start auf die PS5 umsteigen möchte, der kann jetzt bei einem Deal zuschlagen.

