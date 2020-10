Xbox Series X|S: Microsoft startet große Werbekampagne

Microsoft hat eine Werbekampagne für die Xbox Series X|S gestartet, bei der man sich den Schauspieler Daniel Kaluuya geschnappt hat. Es handelt sich um einen „aufwändig produzierten Werbespot“, so Microsoft in einer Stellungnahme.

Das Motto lautet „Power Your Dreams“ und soll Spielern Lust auf November machen, denn am 10. November startet der Verkauf der beiden Konsolen. Ich bin mir sicher, dass wir den Spot nun immer wieder im TV und Co. sehen werden.

Das dürfte ein spannender Wettbewerb zwischen Sony und Microsoft werden, wobei ich mir für Ende 2020 keine Sorgen mache. Die beiden Unternehmen werden mit Sicherheit nicht auf den Konsolen sitzenbleiben und alles verkaufen, was man produzieren kann. Spannend wird es dann 2021 und darüber hinaus, denn dann wird sich zeigen, wer das Konsolen-Battle 2.0 für sich entscheiden kann.

Microsoft hat aber bewiesen, dass man gewinnen möchte.

PS: Die Xbox Series X ist seit Tagen ausverkauft, die Xbox Series S ist aber noch bei Amazon Deutschland erhältlich und sogar schon etwas im Preis gesunken.

