Sony zeigt zwei kabellose Kopfhörer

Sony hat zwei neue und komplett kabellose Kopfhörer vorgestellt, deren Fokus auf dem Sport liegt. Das Spitzenmodell der beiden ist der Sony WF-SP800N, der ANC, eine Akkulaufzeit von 9 Stunden (mit ANC), eine IP55-Zertifizierung und „Extra Bass“ bieten soll. Bedient wird das Modell mit über ein Touchfeld an der Seite.

Der Sony WF-XB700 siedelt sich etwas darunter an und bietet kein ANC und nur eine IPX4-Zertifizierung. Beide sind aber sehr ähnlich aufgebaut und haben auch eine Tri-Hold-Struktur, die für einen guten Halt im Ohr sorgen soll (fand ich beim WF-1000XM3 eigentlich ganz angenehm im Alltag und beim Sport).

Der Sony WF-SP800N liegt bei 199,90 Euro in Deutschland und startet im Juni in den Farben Schwarz, Weiß und Blau – die Produktseite findet ihr hier. Der Sony WF-XB700 kommt für 149,90 Euro in Schwarz und Blau und soll ab sofort bei uns in Deutschland erhältlich sein – die Produktseite findet ihr hier.

