1.399 Euro: Sony Xperia 1 IV ist offiziell

Sony hat heute wie erwartet das Sony Xperia 1 IV vorgestellt, das neue Android-Flaggschiff für 2022. Und man hat einige Dinge optimiert, die bisher gerne mal (u.a. auch von uns) kritisiert wurden. Diese Änderungen haben aber auch einen Preis.

Die UVP des Sony Xperia 1 IV steigt auf 1.399 Euro an und man bewegt sich damit auf dem bisher höchsten Level und noch über Samsung und sogar Oppo. Der Preis könnte der Punkt sein, der also vielleicht einige in diesem Jahr abschrecken wird.

Das ist das Sony Xperia 1 IV

Was erwartet euch in diesem Jahr bei Sony? Es gibt natürlich einen Snapdragon 8 Gen 1, dazu kommen 12 GB RAM, ein Akku mit 5.000 mAh (inklusive Qi), eine IP68-Zertifizierung und ein 6,5 Zoll großes OLED-Display mit 4K, HDR und 120 Hz.

Da wären wir auch schon bei der ersten Optimierung: Das Display soll 50 Prozent heller sein. Ich mochte die Panels von Sony, aber sie waren mir im Vergleich zur Konkurrenz immer ein bisschen zu dunkel. Das dürfte sich also 2022 ändern.

Der Fokus liegt auf der Triple-Kamera (alle mit 12 Megapixel) und da gibt es ein 16-mm-Ultra- Weitwinkelobjektiv, ein 24-mm-Weitwinkelobjektiv und noch ein Tele-Zoomobjektiv mit einem Brennweitenbereich von 85 bis 125 mm. Das Highlight ist das neue Zoomobjektiv, welches laut Sony einen eigenen Bildsensor besitzt.

Natürlich sind auch in diesem Jahr die Stereo-Speaker dabei, es gibt einen 3,5 mm-Anschluss, eine neue Frontkamera mit 12 Megapixel und das Sony Xperia 1 IV ist exakt so groß (165 x 71 x 8,2 mm) und in etwa so schwer (185 g) wie der Vorgänger.

Das Sony Xperia 1 IV kommt zeitnah

Ein weiterer Kritikpunkt bei Sony war bisher immer der Marktstart. Zwischen der Ankündigung und Verfügbarkeit lagen bisher gerne mehrere Monate. Das Sony Xperia 1 IV soll aber schon „Mitte Juni“ in Deutschland auf den Markt kommen.

Wer bis zum 30.06.2022 bestellt, der bekommt außerdem noch den Sony WH- 1000XM4 kostenlos dazu. Der kostet immerhin noch über 250 Euro. Morgen wird der Nachfolger gezeigt, aber so macht das die hohe UVP minimal attraktiver.

Sony hat bei der Xperia-Reihe in den letzten Jahren sehr viel richtig gemacht, mir gefällt die Entwicklung. Und auch in diesem Jahr klingt das spannend. Ich bin mir aber nicht sicher, ob die noch höhere UVP dann wieder einige abschrecken wird.

