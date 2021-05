Sony Xperia Ace 2: Neues Compact-Modell wohl nur für Japan

Sony präsentierte vor ein paar Wochen neue Xperia-Smartphones und es gab auch direkt das Sony Xperia 5 III zu sehen. Das ist ein recht kompaktes Smartphone, auch wenn es nicht so kompakt wie die ehemaligen Compact-Modelle von Sony ist.

Doch die sind nicht mehr attraktiv und verkaufen sich vor allem in Europa nicht mehr. Als das Sony Xperia XZ4 als Sony Xperia 1 angekündigt wurde und es sowas wie ein Neuanfang für die Reihe war, da wurde das Compact-Modell gestrichen.

Sony Xperia Compact nur für Japan

Sony hatte allerdings ein Sony Xperia XZ4 Compact geplant und brachte es dann doch noch als Sony Xperia Ace in Japan auf den Markt. Im Januar haben wir dann Renderbilder gesehen, die ein neues Sony Xperia Compact präsentierten:

Das scheint auch noch geplant zu sein, allerdings als Sony Xperia Ace 2 und daher vermutlich auch wieder nur für Japan. Es deutet sich derzeit jedenfalls nicht an, dass Sony dieses kompakte Smartphone in Europa auf den Markt bringen wird.

Wirklich kompakte Highend-Smartphones sind nicht mehr im Trend. Man kann zwar noch ein paar Einheiten verkaufen, aber auch Apple musste das beim iPhone 12 feststellen und scheint das Mini-Modell für 2022 gestrichen zu haben.

Ich kenne noch einige Compact-Fans, die das Sony Xperia XZ1 Compact oder Sony Xperia XZ2 Compact bis heute nutzen. Man sollte sich aber davon verabschieden, dass es einen richtigen Nachfolger in Europa geben wird. Selbst das Sony Xperia 5 ist eine Ausnahme in der Android-Welt – die Konkurrenz bietet sowas nicht mehr an.

