Spider-Man fährt elektrisch: Hyundai wirbt für den Ioniq 5

Im Dezember kommt der neue Spider-Man (No Way Home) in die Kinos und es war schon im Trailer zu sehen, dass Hyundai der Sponsor für den Film ist. Vor allem der Hyundai Ioniq 5 wird prominent platziert, denn Spider-Man fährt jetzt elektrisch.

Passend zum Kinostart hat Hyundai außerdem noch einen kurzen Werbeclip für den Ioniq 5 produzieren lassen, in dem Tom Holland und Jacob Batalon zu sehen sind. Audi ist damit als Sponsor raus, Hyundai macht seit dem Ioniq 5 wirklich Druck.

Hyundai erwartet von dieser Partnerschaft übrigens „einen großen Marketingeffekt“ und hat parallel zum Kinostart in den nächsten Tagen eine Kampagne geplant. Es wäre also denkbar, dass euch hier und da kurze Werbeclips begegnen werden.

