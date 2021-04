Spotify möchte wohl mit Hardware in das Auto

Spotify bestätigte vor knapp zwei Jahren, dass man an etwas arbeitet, was sich „Car Thing“ nennt. Allerdings gab man an, dass es nur ein Test sei und man noch keine konkreten Pläne habe. Nach der Ankündigung wurde es ruhig bei Spotify.

Zum Start ins neue Jahr wurde dann Hardware von Spotify bei der FCC entdeckt und nun hat MacRumors diverse Bilder in der App entdeckt, die diese Hardware zeigen könnten. Ihr seht ihr im Beitrag wohl das finale „Car Thing“ von Spotify.

Es scheint sich dabei um ein kleines Display zu handeln, welches man im Auto anbringen kann. Es gibt wohl sowas wie einen großen Joystick zum Steuern und eine Sprachsteuerung soll auch vorhanden sein. Womöglich gibt es auch Touch.

Klingt interessant, doch da wird sich die Frage stellen: Warum sollte man das und nicht einfach sein Smartphone nutzen? Und ist es unabhängig, sprich wird man es über LTE nutzen können? Und wird man dafür einen Vertrag benötigen?

Ich werde aus dem „Car Thing“ von Spotify noch nicht ganz schlau, immerhin sind Android Auto und Apple CarPlay mittlerweile auch weit verbreitet. Und da muss man doch jetzt nicht mehr mit einer eigenen Hardware nachhelfen? Vor ein paar Jahren vielleicht, aber 2021? Mal schauen, was Spotify für das Auto geplant hat.

