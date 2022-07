Spotify wächst auf 188 Millionen zahlende Nutzer an

Bei Spotify läuft es derzeit gut und man konnte erneut ein ordentliches Wachstum im letzten Quartal verzeichnen. Der Streamingdienst kommt mittlerweile auf 433 Millionen aktive Nutzer und 188 Millionen davon zahlen monatlich (Premium).

Im Vergleich zum Vorjahr sind 14 Prozent bei Premium dazugekommen und das ist es auch, was für Spotify am Ende zählt. Und mit 19 Prozent Wachstum war es sogar das stärkste Q2-Wachstum in der Geschichte von Spotify, darauf ist man stolz.

Der Fokus liegt aber weiterhin auf Wachstum bei Spotify, denn man ist zwar die klare Nummer 1 auf dem Musikmarkt, blickt aber auf 125 Millionen Euro Verlust. So gut das klingt, aber Musikstreaming ist wahrlich kein lukratives Geschäftsfeld.

