Squid Game ist die erfolgreichste Serie der Netflix-Geschichte

Vielleicht ist euch in den letzten Tagen und Wochen die Serie „Squid Game“ bei Netflix begegnet, die teilweise immer wieder in sozialen Netzwerken trendet. Ich habe sie bisher nicht gesehen, gehöre damit aber zur Minderheit der Netflix-Nutzer.

Squid Game bricht alle Netflix-Rekorde

Netflix hat heute bestätigt, dass es „die erfolgreichste Serie der Netflix-Geschichte“ ist und bisher über 111 Millionen Accounts eingeschaltet haben. Netflix hat etwa 215 Millionen Accounts (aktuelle Zahlen stehen aus, im Juli waren es ca. 210 Millionen).

Squid Game ist die erste Serie, die die 100-Millionen-Grenze innerhalb der ersten vier Wochen überschritten hat. Und da Netflix der weltweit größte Streamingdienst ist, dürfte es somit eigentlich auch der erfolgreichste Serienstart aller Zeiten sein.

Ich würde euch ja gerne sagen, worum es bei Squid Game geht, aber ich habe mir nach dieser Meldung das erste Mal den alten Netflix-Trailer angeschaut und weiß es selbst nicht. Ich weiß nur, dass es ein Hype ist und wie man sieht ein sehr großer.

Eine Sache noch: Ein „View“ bei Netflix muss nur 2 Minuten lang sein. Wenn der Nutzer also nach 5 Minuten die Serie doch nicht weiterschaut, dann wird das bei Netflix dennoch als View gewertet. Ich weiß, das ist eigentlich Schwachsinn, aber so kann Netflix in den Medien eben mit diesen doch recht hohen Zahlen werben.

