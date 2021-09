Netflix nennt Top 10: Das sind die beliebtesten Serien und Filme

The Witcher: Netflix bestätigt 3. Staffel

Am 17. Dezember startet die 2. Staffel von The Witcher exklusiv bei Netlix und obwohl das noch ein paar Monate dauert, hat man bereits offiziell bestätigt, dass es mit der Serie danach weitergeht und eine 3. Staffel kommt.