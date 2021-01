Star Trek: Lower Decks startet bei Amazon Prime Video

Am heutigen 22. Januar startet die Amazon Original Animationsserie Star Trek: Lower Decks. Prime-Mitglieder in Deutschland und Österreich mit einem Faible für das Star-Trek-Universum kommen somit in den Genuss der zehn Episoden der ersten Staffel.

Serienschöpfer von Star Trek: Lower Decks ist Emmy Award-Gewinner Mike McMahan (Rick und Morty, Solar Opposites). Die Serie spielt im Jahre 2380 an Bord der U.S.S. Cerritos, einem der „unwichtigsten Raumschiffe der Sternenflotte“.

Im Zentrum stehen die vier jungen Mitglieder und Ensigns („Fähnriche“) der Unterstützungs-Crew: Mariner, Boimler, Rutherford und Tendi. Sie müssen nicht nur den dienstlichen Pflichten nachkommen, sondern auch ihren sozialen Alltag bewältigen – oft während das Schiff dabei von einer Vielzahl von Sci-Fi-Anomalien erschüttert wird.

In der Serie bekommen die Star Trek: The Next Generation- und Star Trek: Picard-Darsteller Jonathan Frakes und Mirina Sirtis sowie John de Lancie in der Rolle des Q aus Star Trek: The Next Generation versteckte Gastauftritte.

